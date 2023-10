Preparan iniciativa para evitar monopolio de vacunas contra Covid-19

Doña Raquel cumple con el requisito de la edad para ser vacunada contra la Covid-19, tiene más de 60 años; sin embargo, no asistirá a las unidades médicas en la Ciudad de México porque sabe, que por el momento, sólo se aplican dosis de Abdala.

“A mi no me generan confianza, que no sean efectivas” comenta la ama de casa.

Esa desconfianza no es para menos porque con un simple oficio, la Secretaría de Salud Federal aumentó la caducidad de las vacunas Abdala.

Secretaría de Salud aumentó la fecha de caducidad de las vacunas Abdala

Mágicamente a 26 lotes se les amplió la fecha de vida útil a 18 meses para aplicarlas en la campaña de vacunación invernal: 17 lotes caducaban en agosto de este año y 9 ahora en noviembre

Según los expertos, así se promueve una falsa protección contra la enfermedad, pues esas vacunas no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tampoco están actualizadas contra las 150 mutaciones que ha sufrido el virus, en los últimos casi 4 años.

Expertos muestran preocupación, pues podría desencadenar un repunte de Covid-19

Los expertos sólo encuentran contras en esta medida. El infectólogo Francisco Moreno señala que “están arriesgando a la población a que tengamos otro repunte, que los pacientes otra vez empiezan a empeorar y tengamos más tragedias”.

Ese será el resultado de una dictadura sanitaria que se acompaña de un monopolio de vacunas porque, hasta el momento, Cofepris no ha dado ningún registro sanitario para que las dosis actualizadas de Pfizer y Moderna sean comercializadas.

Lo anterior a pesar de que ya recibieron la opinión favorable del Comité de Moléculas Nuevas.

Legisladores preparan una Reforma a la Ley General de Salud para que Cofepris permita libre adquisición de vacunas

Es por eso, que la comisión de Salud de la Cámara de Diputados prepara una Reforma a la Ley General de Salud, con el fin de urgir a la Cofepris a otorgar autorizaciones y permitir la libre adquisición de vacunas. Especialistas señalan la necesidad de que la protección para la población contemple las variantes más actuales.

“Contiene la variante que está circulando en el momento, que en este momento, son variantes de ómicron” indicó Luz Ubiarco, enlace médico de vacunas Asofarma.