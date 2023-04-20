Legisladores se reúnen con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, de manera virtual en Cámara de Diputados

Este jueves 20 de abril de 2023, en la sesión de la Cámara de Diputados, se anunció que en punto de las 12:30 horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, daría un mensaje vía remota en la Reunión Ordinaria del Grupo de Amistad México-Ucrania. Esto ocasionó que los legisladores se dividieran y confrontaran, entre ellos, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, amenazó con protestar durante la transmisión en la Cámara de Diputados que está prevista a las 12.30 en el Salón Legisladores, pues, dijo, es imprudente la invitación porque se trata de un país que está en guerra.; sin embargo, después retiró su amenaza.

“Si hoy viene Zelensky, por la puerta trasera, pues mañana viene Maduro, ¿no? Y pasado Díaz Canel, y la autoridad palestina (...) sería tomarnos una atribución, porque además aquí somos representantes de un poder de la República, somos parte del al poder legislativo (...) no puede ser impuesta la visión institucional (...) estoy institucionalmente indignado y en lo personal estoy enchiladísimo. Que lo pasen en el Partido Acción Nacional o Movimiento Ciudadano o en la plaza pública que quieran, pero aquí no tiene cabida, lo repudio, lo repudio” sostuvo el legislador del PT.

Mensaje de Volodymyr Zelensky en la Cámara de Diputados



¿Qué dijo Volodymyr Zelensky durante su participación en la reunión de la Cámara de Diputados?

Volodymyr Zelensky dijo:"Tenemos nuestros corazones, los ucranianos y mexicanos duelen de manera igual cuando se quitan las vidas inocentes, se quitan por de forma cruel. La paz es el principal deseo de millones alrededor del mundo".

Aseveró que, a pesar de que Rusia dice que quiere la paz, sigue invadiendo Ucrania y sentenció los países que hacen negocios de armas con la nación al mando de Vladimir Putin. En ese sentido, informó que Ucrania propuso organizar una cumbre en América Latina para mostrar su unidad.

Por su parte, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, apoyó el mensaje del presidente de Ucrania y reconoció la lucha que ha hecho por la dignidad de su pueblo. Asimismo, reiteró la posición de México como una condena a la invasión rusa.

Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), reafirmó la postura de que no se debe de permitir, bajo ninguna circunstancia, que triunfe la invasión de Rusia. Asimismo, coincidió en que es necesario un plan de ayuda humanitario más intenso para la reconstrucción de Ucrania.