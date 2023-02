Ladrones tapan cámaras de seguridad para cometer robos en Naucalpan

Dos hombres fueron captados en el momento que tapan los lentes de cámaras de seguridad en la colonia Las Américas en Naucalpan para poder hacer sus fechorías.

Estos sujetos intentaron robar un vehículo estacionado, pero no lo lograron, los vecinos aseguran, esto no es nuevo y que las patrullas de la policía si pasan, pero no de forma frecuente.