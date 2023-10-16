¡Ojo! Le cambian su tarjeta de débito en un cajero y solicitan préstamo de 100 mil pesos

Sucedió en León, Guanajuato, a un adulto mayor le cambiaron su tarjeta de débito en el cajero automático y con su plástico utilizaron sus datos para solicitaron un préstamo de 100 mil pesos. Este abuelito presentó un reclamo ante la Condusef, luego de que fue víctima de una modalidad de robo.

Este adulto mayor, que por razones de seguridad no quiso revelar su identidad, señala que fue al cajero automático para hacer un retiro en efectivo pero que justo a la hora de que el cajero le devolvió la tarjeta, no se percató que se la habían cambiado. Este abuelito tomó la tarjeta que le regresó el cajero pero nunca se percató que se estaba llevando otro plástico.

En la queja que presentó ante la Condusef, este abuelito señala que cruzaron los datos de su tarjeta débito con los de su tarjeta de crédito con la finalidad de pedir un préstamo de 100 mil pesos. El usuario de la tarjeta de débito señala que sacaron un préstamo pero como lo hicieron con sus datos, nunca le llegó ninguna alerta de seguridad. Él se dio cuenta de esta estafa cuando acudió a su institución bancaria y se percató acerca de que tenía un saldo que no le correspondía, ya que su saldo era de más de cien mil pesos a su favor.

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Aumentan casos de "tallado de tarjetas" en Guanajuato

El afectado, que es originario de la ciudad de León, señaló que acudió a la sucursal del banco que le presta el servicio, con la finalidad de efectuar el reporte, pero en la sucursal le indicaron que llamara atención a clientes para hacer su aclaración. Sin embargo, tardó mucho tiempo en efectuar el reporte vía telefónica, les intentaba explicar que ese dinero no le pertenecía pero en el banco le decían que sí, que él había solicitado un préstamo.

Cuando el adulto mayor sacó su tarjeta para corroborar sus datos, fue cuando se dio cuenta acerca de que el plástico tenía otro número de cuenta y fue cuando solicitó ayuda para que revisaran las cámaras del cajero y posteriormente acudió a la Condusef para arreglar su situación. Este abuelito señala que se realizaron dos compras, una de 87 mil pesos en una tienda departamental y otra en una sex-shop. Cabe señalar que en el banco nunca le mostraron el voucher de autorización del crédito pero que le aparecía el dinero de la transferencia pero sin su autorización.

Más de 6 mil reclamos ante Condusef en Guanajuato

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reporta que entre los meses de agosto y agosto de este 2023, ha recibido 6 mil 382 reclamaciones La Condusef informó que, de enero a agosto del 2023 en Guanajuato se presentaron seis mil 382 reclamaciones, es decir un aumento del 4.9% con relación al 2022 cuando se reportaron seis mil 86 reclamos.

Mariana Soto, titular de la Condusef en el estado de Guanajuato atribuye estos incrementos a los fraudes conocidos como el "tallado de tarjetas", además de al robo de información por llamadas telefónicas de personas que se hacen pasar por personal de bancos o instituciones financieras.

De enero a agosto de 2023, se atendieron 6,382 reclamaciones del estado de Guanajuato durante el periodo enero-agosto de 2023. El municipio de León fue el que mayor número presentó: 45.3%. La causa más reclamada fue “Consumos no reconocidos”. #Comunicado: https://t.co/QKs8wPdz4M pic.twitter.com/uNi8LH4tB5 — CONDUSEF (@CondusefMX) October 13, 2023

¿Qué hacer para no caer en un fraude en el banco?

Condusef le dice a los usuarios que realicen las siguientes recomendaciones para evitar caer en algún tipo de fraude en el banco:

