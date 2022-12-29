Momentos de terror se viven en la ciudad de Poipet, Camboya, pues durante la noche de este 28 de diciembre se registró un incendio incontenible en un hotel-casino que ha cobrado la vida de al menos 19 personas, además de dejar una lista de varios desaparecidos mientras se intentan mitigar las llamas.

A través de redes sociales empezaron a circular videos en donde se ve la magnitud del fuego, el cual provocó la presencia de 300 elementos de seguridad y la movilización de al menos 11 camiones de bomberos, quienes posteriormente recibieron el apoyo de helicopteros para intentar sofocar el incendio dentro del edificio, donde además se localiza un popular casino frecuentado por ciudadanos de Camboya y Tailandia, país vecino.

La catástrofe inició en uno de los restaurantes localizados en la parte baja del hotel, el cual consumió de manera veloz pisos superiores hasta alcanzar el concurrido casino, el cual se ubica en la parte alta del inmueble y donde había al menos un centenar de personas, quienes tuvieron que ser evacuados de emergencia sin una salida clara.

#ÚLTIMAHORA | Un hotel-casino en #Camboya comenzó a incendiarse desde el tercer piso, donde se localiza el restaurante.



Varias personas desesperadas se lanzaron al vacío para tratar de salvarse de las llamas. Al momento se reportan 10 #muertos.@Javier_Alatorre con el reporte. pic.twitter.com/QutTGodDsB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2022

El incendio de Camboya consumió un hotel-casino pegado a Tailandia

De acuerdo con los primeros reportes, con el incendio en plenitud varias personas comenzaron a arrojarse desde las ventanas del edificio para evitar ser consumidos por las llamas, pues el fuego se propagó con velocidad y sin dejar espacio para una correcta evacuación, una que de por sí ya era complicada debido a la altura y pisos del hotel.

La cantidad de desaparecidos todavía no ha sido confirmada, pero se trata de una situación de caos en la ciudad ubicada al noroeste de Camboya, pues las autoridades iniciaron movimientos de emergencia para toda la provincia de Banteay Mean Chey, donde se ubica Poipet.

El hotel-casino afectado es muy conocido por ciudadanos tailandeses, pues la ciudad es paso fronterizo entre los dos países asiáticos y muchos de los juegos están prohibidos en su nación, por lo que es frecuentado en estas épocas del año; por lo que es probable que varios de los afectados sean del país vecino de Camboya.