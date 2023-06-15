Camerata Esperanza Azteca: embajadora musical de México en Europa

Desde hace más de 400 años, el auditorio de una iglesia en Ginebra funciona como un lugar de encuentro. En nuestros días, el edificio continúa siendo un lugar de culto y no solo religioso, pues, además de funcionar para oficiar servicios religiosos y como sala de reuniones, es el escenario en el que la Camerata Esperanza Azteca dio su segundo concierto en Suiza como parte de su gira por Europa.

"Esta es una primera gira que estamos haciendo para compartir nuestra cultura y nuestra música y, bueno, el talento de estos chicos, el cual se verdaderamente extraordinario" señaló Julio Saldaña, el director Camerata Esperanza Azteca.

El segundo concierto de la Camerata Esperanza Azteca estuvo lleno y atrajo a un puñado de curiosos que, al no encontrar cupo, pudieron disfrutar del concierto desde la puerta de la iglesia.

La gira por Europa de la Camerata continúa y les llevará de nuevo a compartir escenario con la orquesta Trois Chaines y al Festival Internacional de Lavaux antes de volver a México la semana próxima.

La Camerata Esperanza Azteca interpretó piezas clásicas latinoamericanas en su segundo concierto en la ciudad de #Ginebra, en #Suiza



Nuestra corresponsal @berios nos informa. pic.twitter.com/VNBazOamhO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2023

Camerata Esperanza Azteca: embajadores de Latinoamérica

La interpretación que la Camerata Esperanza Azteca dio en la iglesia de Ginebra es su primer concierto en solitario en su gira por Europa. Por ello, escogieron un repertorio clásico de piezas musicales latinoamericanas, todas de una complejidad extraordinaria, las cuales han permitido mostrar el virtuosismo de los músicos mexicanos, su elegancia y su exquisita ejecución.

Varias piezas también buscaron presumir el folclore mexicano, por lo que la canción "Cielito lindo" no podía faltar entre el setlist de la Camerata Esperanza Azteca.

Para Saldaña, los músicos que conforman la Camerata Esperanza Azteca son embajadores mexicanos en Europa, papel que seguirán desempeñando al menos una semana más. "Estos jóvenes son como embajadores de nuestra cultura a través de la música".