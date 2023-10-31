Walter Block es galardonado por Caminos de la Libertad de Grupo Salinas

Caminos de la Libertad, una empresa social que nace por iniciativa de Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, entregó el premio “Una Vida por la Libertad” al economista estadounidense Walter Block.

Actualmente, Walter Block es considerado como uno de los pensadores libertarios más importantes en el mundo. Block es autor de 30 libros en defensa del libre mercado y la libertad individual.

"El premio de la #innovación es precisamente porque estoy convencido que hay una liga muy clara que conduce a múltiples innovaciones. Y son esas innovaciones las que cambian las cosas para bien".



Palabras de @RicardoBSalinas, presidente de @gruposalinas, durante la entrega del… pic.twitter.com/I6v312Iwq3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

Concurso “Precio e Innovación” busca rescatar la importancia de la innovación para la prosperidad

Este 2023, “Caminos de la Libertad” convocó al concurso “Precio e Innovación”, que busca combatir el mito de la inflación, además de rescatar la importancia de la innovación para la prosperidad. En el evento, también se premió a los ganadores del 17 Concurso de ensayo “Caminos de la libertad”.

Durante esta edición se recibieron 433 trabajos de 21 países como Venezuela, Cuba, Chile, Grecia, Italia, Noruega, Argentina, España, entre otros.

“El premio de la innovación es precisamente porque estoy convencido que hay una liga muy clara que conduce a múltiples innovaciones… Y son esas innovaciones las que cambian las cosas para bien”, señaló Ricardo B. Salinas Pliego, Caminos de la libertad.

Caminos de la libertad de Grupo Salinas, premia al Economista Estadounidense, Walter Block|FIA

Cabe señalar que “Caminos de la Libertad”, empresa social creada por iniciativa de Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, otorga anualmente el reconocimiento llamado “Una Vida por la Libertad”, a figuras del mundo quienes a través de su labor han defendido la libertad y brindan con ellos beneficios a la sociedad.

¿Quién es Walter Block?

Walter Block es un economista estadounidense de la Escuela Austríaca, además de un importante teórico del anarcocapitalismo. Block, discípulo de Murray Rothbard, es considerado en la actualidad uno de los más destacados representantes del libertarismo.

Este exitoso economista estadounidense ha escrito diversos artículos e importantes libros en defensa del libre mercado y la libertad individual. Actualmente es miembro distinguido del Instituto Mises con sede Estados Unidos y del Mises Institute de Canadá. Es además catedrático de economía de la Universidad Loyola Nueva Orleans.