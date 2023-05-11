VIDEO: Camión que transportaba oxígeno provoca fuerte explosión en Milán

En Milán, Italia, un camión que transportaba cilindros de oxígeno causó una fuerte explosión, provocado que al menos cinco vehículos se incendiaron, por fortuna no hubo muertos ni heridos de gravedad.

El conductor del camión, un hombre de 53 años de edad, salió a tiempo del vehículo, el cual transportaba veinte cilindros de 32 litros de oxígeno, un gas altamente inflamable. El chofer solo presentó heridas leves en un pie y la mano.

Debido a la explosión, las autoridades de Milán tuvieron que evacuar alrededor de 200 personas en la zona, ante el riesgo de que las llamas se extendieran por más edificios, ya que en ese momento se estaban quemando cinco vehículos y una farmacia.

Entre los edificios evacuados se encontraba una escuela, un edificio de departamentos y una casa de ancianos, por fortuna ninguna de las personas resultó herida. Los bomberos llegaron al lugar para extinguir el fuego, trabajaron durante horas para apagarlo.

Giuseppe Sala, alcalde de Milán, informó que no se trató de un atentado terrorista y que ya se investiga cómo inició la explosión, también confirmó que no hubo muertos y solo resultó con heridas leves el chofer del camión, sin que su vida estuviera en riesgo.

Videos del incendio de un camión de oxígenos en Milán

En redes sociales circularon algunos videos de la explosión del camión que transportaba oxígeno en el centro de Milán, Italia. En las imágenes se pudo ver una extensa columna de humo negro que se podía apreciar a varias calles de distancia.

A van transporting oxygen gas canisters exploded in a street in Italy's Milan, injuring one person and setting nearby cars and motorbikes ablaze https://t.co/oCbqYcHtOr pic.twitter.com/SWRmYIVrhY — Reuters (@Reuters) May 11, 2023

#BreakingNews ⚡️ La explosión retumbó en el centro de Milán, Italia. Aquí las imágenes. Incendio en el área de Porta Romana.👉 Según informes no confirmados, un camión con tanques de oxígeno explotó (+Vídeo) #ONU #America #Rusia #Milan 👇 pic.twitter.com/72Ij43MSNH — Renemassmedia (@renemassmedia) May 11, 2023

En otro clips se apreciaba que algunos vehículos estacionados eran consumidos por las llamas, así como algunos edificios con marcas negras después de que el incendio fue controlado. En la escena también se ven varios bomberos trabajando para controlar el fuego en la calle.

Una vez que el incendio fue controlado, se pudo ver la magnitud de los daños materiales, ya que varios autos quedaron inservibles y las fachadas de algunos edificios quedaron quemadas.