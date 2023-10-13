Camión de carga vuelca y riega combustible en la autopista México-Querétaro

Un camión de carga volcó sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del periférico norte, en Cuautitlán Izcalli; la unidad derramó combustible en la zona y paralizó la circulación por más de 30 minutos.

El accidente ocurrió en un retorno cuando el conductor, aparentemente, conducía a exceso de velocidad y al no tomar precauciones al ingresar a la zona, terminó volcado. Por este hecho, sufrió lesiones menores por lo que tuvo que solicitar ayuda para salir del camión de carga.

La unidad quedó completamente de lado, obstaculizando el paso en esa zona de la autopista México-Querétaro por lo que automovilistas solicitaron la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautitlán Izcalli.

Camión de carga derrama combustible en la México-Querétaro

El accidente provocó que el combustible del camión de carga terminara sobre el asfalto, lo que impidió por un momento los trabajos para retirar la unidad, para lo que se requirió una grúa de alto tonelaje.

Elementos de Tránsito Municipal de Cuautitlán Izcalli se dieron cita en el lugar para coordinar los trabajos y evitar que las maniobras terminaran en una desgracia. Mientras tanto, paramédicos atendieron al conductor, quien únicamente presentaba lesiones leves debido al golpe.

Mientras tanto, automovilistas solicitaron el inmediato retiro del camión de carga para que lograran avanzar por el retorno sobre el cual quedó "atrapada" la pesada unidad, obligando al cierre de la circulación por unos momentos.

Autopista México-Querétaro sufre dos cierres en una semana

Esta es la segunda ocasión, en menos de una semana, que la circulación sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del periférico norte, se ve afectada por accidentes o bloqueos.

El pasado miércoles 11 de octubre se registró una manifestación que duró dos días y ocasionó filas de más de un kilómetro para avanzar por la zona. Fue finalmente por la tarde de ese día cuando se llegó a un acuerdo con inconformes, quienes liberaron el cruce a los automovilistas.