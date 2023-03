Profesora compra camioneta y en dos meses se las roban

Un grupo de profesores denunció un robo de una camioneta y dos vehículos más el 27 de febrero, ocurrió cuando se dirigían a dar clases de Guadalajara a Colotlán, Jalisco, pero en su camino fueron interceptados por sujetos armados que les quitaron sus vehículos.

¡Era nueva! ni dos meses le duró su camioneta y se la robaron

Robo de camioneta

Es el momento en que una familia recibe su nuevo vehículo a inicios de este año, la felicidad habría durado muy poco, puesto que el pasado 27 de febrero, la camioneta fue robada cuando se dirigía de Guadalajara a Colotlán, en Jalisco, por la carretera 23.

Su dueña denuncia que el atraco ocurrió cuando se dirigía a trabajar como docente a la zona norte de Jalisco, junto con otros de sus compañeros.

“Hombres armados y cuando menos lo espero, del lado del chofer donde yo voy conduciendo está un hombre armado que me pide que me baje del vehículo, me bajo del vehículo, me pide mis aparatos telefónicos, el de mi hijo que me acompañaba. En ese momento me percato que mi compañero de trabajo está también siendo asaltado, también le están quitando sus pertenencias. Se llevan los vehículos y a lo lejos vemos a otra persona que también la acaban de robar, fueron tres vehículos en ese mismo momento”, recordó unas de las víctimas del robo.

Inician investigaciones

Durante su trayecto diario en la sierra, pasan por el municipio de García de la Cadena, Zacatecas, y fue precisamente ahí en el kilómetro 77 donde el robo ocurrió.

Por su parte, el ayuntamiento de ese municipio informó a través de la comisaría que se les brindó atención a las víctimas, tal como lo confirman.





“Nos llevan a García de la Cadena donde no hay ministerio público, pérdida de tiempo, pero bueno. Posterior a eso nos asignan un vehículo del ayuntamiento de García de la Cadena, en el cual nos llevaron hasta Tlaltenango, Zacatecas, a poner la denuncia”, narró su peripecias unas de las víctimas del robo.

El ministerio público de Tlaltenango inició con una investigación, y dieron parte a las autoridades de Jalisco.

“Ojalá que haya solución, ojalá que se note la indignación, que somos muchísimas personas que son robos frecuentes, en la casa de justicia de Tlaltenango había personas que comentaron que hubo robos viernes, sábado, domingo, el lunes a nosotros y el martes también”, dice con impotencia una de las víctimas del robo.