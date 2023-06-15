Donald Trump recaudó 7 millones de dólares para su campaña presidencial desde que fue acusado con cargos federales

La campaña del expresidente Donald Trump para la Casa Blanca en 2024 dijo que recaudó 7 millones de dólares desde que fue acusado de cargos federales la semana pasada, ya que su mensaje de persecución política sigue resonando entre los partidarios más acérrimos.

El presidente Trump recauda más de 6,6 millones de dólares y contando desde que el trastornado Jack Smith anunció su persecución política. Campaña Trump 2024

Más de 4,5 millones de dólares proceden de la recaudación digital, mientras que 2,1 millones se obtuvieron en un acto con donantes celebrado el martes en el club Bedminster de Trump en Nueva Jersey.

Un portavoz de Trump, el favorito para la nominación republicana, envió más tarde un correo electrónico a Reuters afirmando que la recaudación de fondos había superado el listón de los 7 millones de dólares desde que se anunció la acusación el jueves.

Trump fue acusado de retener ilegalmente documentos clasificados del gobierno después de dejar la Casa Blanca y luego conspirar para obstruir una investigación federal sobre el asunto. El multimillonario Donald Trump compareció ante el tribunal el martes y se declaró inocente de los 37 cargos.

Ha tratado de enmarcar los cargos federales como un ataque dirigido por los demócratas para dejarle fuera de la carrera de 2024 y uno diseñado en última instancia para perjudicar a los republicanos, el 30% de los cuales son considerados partidarios inquebrantables de Trump.

"No vienen por mí, vienen por TI", escribió Trump en uno de los correos electrónicos de recaudación de fondos enviados el miércoles.

Las encuestas sugieren que la estrategia de Trump está funcionando: Una gran mayoría de los republicanos, un 81%, cree que las acusaciones tienen motivaciones políticas, según una encuesta de Reuters/Ipsos dada a conocer esta semana.

Trump también disfrutó de un aumento de la recaudación de fondos por las acusaciones en Nueva York como parte de un caso relacionado con el dinero pagado a una estrella porno. Tras conocerse en marzo que iba a ser acusado, su campaña recaudó 7 millones de dólares en tres días, según su asesor principal.

Trump Raises over $7 Million Dollars After Special Counsel Indictment https://t.co/ICknAjNfNo — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 15, 2023

Trump se declaró inocente en tribunal de Miami

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró inocente el martes ante un tribunal federal de Miami de los cargos federales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos clasificados de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos.

La declaración de no culpabilidad de Trump, presentada ante el juez Jonathan Goodman en un tribunal federal de Miami, abre una batalla legal que probablemente se desarrollará en los próximos meses mientras el republicano hace campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de 2024.

Los expertos dicen que podría pasar un año o más antes de que se celebre un juicio contra Trump.