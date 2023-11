Campañeando: Ahora sí hicieron un frente amplio… para defender a Lía Limón

Políticos de oposición ahora sí hicieron un verdadero Frente Amplio, pero no por México, sino en respaldo a Lía Limón, la alcaldesa de la Álvaro Obregón, quien no recibió licencia para separarse del cargo y competir por la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Al quite salió Santiago Taboada, Sandra Cuevas y otros opositores, quienes afirmaron que Morena le tiene “pavor” a Lía Limón y busca impedir que llegue a las boletas. En la discusión hasta revelaron que tenían un “acuerdo político” para permitir licencias a todos los interesados en el cargo.

“Una vez más, un incumplimiento de Morena, desde que fueron las licencias de la Jefa de Gobierno teníamos un acuerdo político, me parece falta de palabra violentar un acuerdo, lo que no entienden los de Morena es que esto no te quita como candidato”, afirmó Taboada al defender a Lía Limón en una entrevista.