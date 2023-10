Del PAN a Morena, Rommel Pacheco cambió de colores antes del 2024

El ex atleta olímpico, Rommel Pacheco, sorprendió a todo el mundo de la política y también a los que no son de ese sector, luego de estrechar su apoyo a Xóchitl Gálvez decidió que siempre no y cambió de colores para compartir partido con nada más y nada menos que Sheinbaum.

La Ciudad de México continúa en búsqueda del sucesor de Batres y para el caso de García Harfuch ya hasta recibió el bastón de mando, sí, uno idéntico al que recibió AMLO y posteriormente la coordinadora de la defensa de la 4T, pero ¿tendrá un super poder para ser el elegido? Quizá Sandra Cuevas necesite uno, pues no olvida el trato que le dieron en la central de abastos y no descansará hasta que sancionen a la administradora del lugar.