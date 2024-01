¡Plegaria a San Fuero! El nombre de Doña Ernestina sigue retumbado en Palacio

¿Oídos sordos? “San Fuero milagroso, tira paro, no me dejes en desamparo, ponme en donde no parezca descaro o de menos me den el amparo. San Fuero milagroso que la justicia no me pesque y mis bienes me deje, que el cargo sea quien me proteja para ole yo de nada carezca”.

El nombre de Doña Ernestina Godoy sigue retumbando en todo el país, pues mientras algunos celebran su salida del cargo, otros más acusan que se trata de un juego sucio por el gran trabajo que ejecutó como Fiscal de la Ciudad de México, tanto así que ya hasta se hablan de nuevas chambitas, ¿será que se le hace?

“La propuesta que le hicimos de que participe en la encuesta para la senaduría en la ciudad y que haga campaña en la capital del país. Haría pareja con Omar García Harfuch en el Senado, serían una buena pareja”, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Mientras son peras o son manzanas, aún no se define el destino de Godoy.