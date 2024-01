Campañeando elecciones 2024: “Alito” Moreno acusa a AMLO de querer lastimar al PRI con el caso Colosio

Hoy en Campañeando elecciones 2024: Aunque algunos ven el regreso del PRIMOR (una alianza entre el PRI y Morena), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener “una intención perversa” para lastimar al tricolor con la politización del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la cual ocurrió hace casi 30 años.

Por otra parte, el presidente López Obrador negó que pueda indultar a Mario Aburto, asesino confeso de Colosio, tal como lo pidió su hijo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte: quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni su familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar”, dijo en su conferencia matutina.