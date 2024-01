Campañeando elecciones 2024: ¿’Mañanera’ de la verdad? AMLO palomea conferencia de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘palomeó’ la conferencia ‘mañanera’ que anunció Xóchitl Gálvez, precandidata del frente opositor, en caso de ganar en las elecciones 2024.

AMLO incluso adelantó el horario en que se realizaría la ‘mañanera de la verdad': “Va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, es que los fifís no crean que se levantan temprano”.

La respuesta no se hizo esperar y Xóchitl Gálvez arremetió contra AMLO afirmando que ella desde las 5:00 horas está despierta, pero no dejó claro si por mucho madrugar amanecerá más temprano para el frente opositor durante la jornada electoral del próximo 2 de junio en que se definirá a la próxima presidenta de México.