Campañeando: Parece que algunos empezaron el año con el pie izquierdo

Parece que del otro lado iniciaron el año con el pie izquierdo, porque la Fiscal Ernestina Godoy no logró su ratificación, hecho que desmotivo, pero también motivo a algunos como a la precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, quien dio brincos de alegría y felicitó ampliamente a los diputados de la Ciudad de México.

Por otro lado, tenía a Ricardo Monreal, quien hasta se adelantó a la noticia y pese a que aún no terminaban de decirle que NO a Ernestina Godoy cuando ya le andaba buscando chamba a su compañera: “Si yo fuera el dirigente nacional, estaría pensando en que ella, por ejemplo, fuera candidata a senadora en la ciudad de México… No se puede desperdiciar un perfil como el de ella.”

Aunque bueno, ¿qué más remedio queda, o no? Porque pareciera que lo que no se puede para los actuales gobernantes, es vivir fuera del presupuesto.