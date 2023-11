Campañeando: Frente Amplio registra sus aspirantes para gobernar CDMX

Este 15 de noviembre en Campañeando, arranca la verdadera lucha por el hueso en la Ciudad de México (CDMX) y en el Frente Amplio los prianrredistas ya se están dando patadas bajo la mesa. Ahí tiene a Cházaro, que perseguido por el fantasma de la farsa, alzó la mano para la jefatura de gobierno.

“Yo no me prestaría a una farsa. Yo he pedido licencia indefinida al cargo, ya no regresaré a San Lázaro ni ando buscando una chamba”, aseguró Luis Cházaro, precandidato del Frente Amplio CDMX.

Incluso Santiago Taboada prometió ganar la partida en CDMX

También se anotó Taboada, que soltó el calcetinazo, pero se comprometió a ganar por goleada.

“Aquí vas a tener un goleador, mi querido presidente. Aquí vamos a meter los goles suficientes y le vamos a agujerear la portería a Morena.”, dijo muy seguro Santiago Taboada, precandidato del Frente Amplio.

Agarrese que ya está aquí el 2024 y viene cargado de toneladas de baba.