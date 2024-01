¡Todos contra todos! Las quejas contra el INE y las justificaciones de los aspirantes

¿Quién podrá aguantar el peso de las mentiras de los aspirantes? Apenas empezó el año y parece que también una lucha de todos contra todos que corren a acusarse al Instituto Nacional Electoral (INE), o al menos ese ejemplo siguió Xóchitl Gálvez, quien siguió los pasos de Claudia Sheinbaum y presentó denuncia tras denuncia.

Aunque los pleitos no se quedan ahí, porque la que milagrosamente todavía respira es la alianza del Prianrrede, si no pregúntenle a Alito Moreno, quien después de los desplantes de Marko Cortés tuvo que salir a darle un respiro artificial y argumentar que la coalición es más de corazón y no de cálculos políticos, ¿qué dijo?

“Para nosotros, Fuerza y corazón por México no solo se reduce a una suma de votos… Si esta fuera una alianza de cálculos políticos, la ciudadanía no confiaría en nosotros…”. Tal parece que alguien no le ha explicado al dirigente Nacional del PRI.