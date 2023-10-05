Campañeando: Marcelo Ebrard sigue pidiendo respuestas a Morena

Hoy Campañeando, Marcelo Ebrard insiste que Morena le debe una respuesta, detalló que le ha insistido al Tribunal que admitan la queja, pero tampoco le dan razón.

El Tribunal Electoral le dio la razón a Miguel Ángel Mancera al ordenar al Frente Amplio por México que le explique al senador por que lo descartaron del proceso.

“Yo no quiero afectar el proceso que está en curso, mucho menos a mi amiga Xóchitl pero sí quiero ver qué es lo que me va a contestar el Comité.” Dijo al respecto Mancera.

Por su parte, Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo con que el ex presidente Felipe Calderón haya pedido a Estados Unidos vigile las elecciones presidenciales en 2024 y le recordó que el único comandante de las Fuerzas Armadas es el Presidente Andrés Manuel López Obrador.