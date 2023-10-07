Campañeando: Panistas dicen que la Ley alcanzará a López-Gatell

Hoy en Campañeando, los panistas advirtieron que aunque el Doctor Hugo López-Gatell se esconda, el largo brazo de la ley lo alcanzará.

“Lo que están buscando evidentemente es tener fuero para no estar sujetos y sometidos a lo que la ley determine. Habrá pruebas sobradas y suficientes para procesarlos.”, sentenció Víctor Fuentes, senador del PAN.

Por su parte Rubén Moreira, coordinador de diputados del PRI lanzó un mensaje a todos aquellos que se bajaron del barco tricolor, en el que dijo que “ el que no quiera estar en el PRI no tiene por qué traicionarlo.

