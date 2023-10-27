¿Políticos hacen caravana con la desgracia ajena?

No cabe duda, la tragedia humana es el escenario perfecto para que los políticos hagan propaganda y más ahora que se acercan las elecciones 2024, y es que algunos comparten en sus redes sociales que ya recolectaron apoyo para los damnificados, la pregunta es ¿Cuándo llegará?

Mientras tanto, en la CDMX todo sigue en aparente calma, los aspirantes de Morena, García Harfuch y Clara Brugada mantienen el silencio ante la turbulencia que significó que huracán “Otis”; sin embargo, entre espacios aprovechan la mínima provocación para hacer propaganda, mientras Sandrita… asegura que la Cuauhtémoc ya es del Frente Amplio por México.