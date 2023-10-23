¿Sheinbaum estrenará disco? La coordinadora de la defensa de la 4T sorprende durante evento

¿Le quedó chica la silla? La precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez protagonizó un momento que, sin duda, entrará a los bloopers rumbo a las elecciones 2024 cuando intentó sentarse en una silla y se cayó, pero, rápidamente dejó le puso “mute” a las críticas y aseguró que en las presidenciales habrá una excepción.

Del otro lado de la moneda, a Sheinbaum se le dio por probar nuevos horizontes y durante el evento que realizó en Ensenada la sorprendió el vocalista de Grupo Firme, quien no tardó en aventarse un palomazo con la coordinadora de la Defensa de la 4T, otro que atraviesa una ‘luna de miel’ es el exsecretario de seguridad, quien vive la Harfuchmanía e incluso ya le ponen la canción de Batman … ¿versión banda?