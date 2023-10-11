Campañeando: Sheinbaum se pone estricta y regaña a los morenistas en Coahuila

La actual coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se puso estricta en Coahuila y regañó a los morenistas por su fracaso en las pasadas elecciones 2023. La aspirante a la candidatura presidencial del partido guinda los acusó de dividir al movimiento.

En tanto, la opositora Xóchitl Gálvez sigue dando de qué hablar, pues una investigación de eme equis encontró fallas en al menos 3 propuestas o iniciativas de la funcionaria, ¿será que también se olvidó de citar?

¿La lucha por la Ciudad de México? Mientras Hugo López - Gatell, aspirante de Morena a la Jefatura de la capital del país

tuvo una experiencia reveladora al andar en bici por lo largo y ancho del Valle de México. Omar García Harfuch sigue mostrando su respaldo a Sheinbaum, dice que tienen los mismos objetivos.