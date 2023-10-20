Campañeando: Xóchitl Gálvez realiza gira ‘blindada’ por México

Xóchitl Gálvez continúa con su gira por México rumbo a las elecciones 2024 y ahora acudió a Jalisco, lugar en el que se aventó un ‘palomazo’ junto a sus seguidores, eso sí, acompañada o como criticaron algunos: bien ‘blindada’ para evitar riesgos.

La aspirante por el Frente Amplio por México llegó en más de tres camionetas y escoltada por el Ejército Mexicano. El operativo fue tan grande que aprovechó para grabar un video y criticar a los gobiernos de otros partidos, menos a los del PAN porque en esos lugares, según dijo, no hay delincuencia ni requiere tanto equipo.

“La diferencia de estar en un estado como Querétaro, donde simplemente estoy con el vehículo que me recoge, el vehículo donde va mi equipo de trabajo y un auto donde va un par de escoltas”, declaró Xóchitl Gálvez, quien fue la primera en aceptar la ayuda del Ejército, todo en nombre de la seguridad.