Campañeando: Xóchitl Gálvez asegura que resultados de encuestas no la intimidan

Hoy en Campañeando, Xóchitl Gálvez habla de los resultados de las encuestas, sobre todo las que la ubican en el segundo lugar, pues dice que esos resultados no la amedrentan, ya que ha logrado llegar hasta donde está sin el mismo apoyo que Claudia Sheinbaum.

“Me muero de la risa. A ver, yo vengo de abajo, siempre he venido de hasta abajo. La señora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente y la verdad no me espanta. Que me la echen solita, que ya le quiten toda la nota que trae.”, dijo Gálvez Ruiz al respecto.

Sin embargo, la candidata de Morena también ve la misma encuesta con otros ojos, para ella es indicativo de que el pueblo de México no quiere volver a tener a los mismos en el poder.