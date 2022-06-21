Campeona de artes marciales somete a hombre que golpeó a su novia

En Ecuador, una campeona en artes marciales sometió a un hombre, que agredió a una mujer, que resultó ser su novia.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio cuando la campeona de artes marciales, identificada como Ruth Torello, caminaba por Guayaquil y observó que una pareja discutía.

Las artes marciales brindan herramientas de defensa ante casos de violencia. Ruth, con sus conocimientos, pudo someter a un sujeto con actitud violenta mientras agentes del @cuacme acudían al lugar. pic.twitter.com/KUIV8uAFDU — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) June 17, 2022

La deportista, quien es directora de la Academia de Artes Marciales en ese municipio de Ecuador, vio el momento en que el hombre le dio un golpe a su novia en la cara.

La maestra en artes marciales contó que la novia le pedía al hombre que la soltara, pero él le dio un golpe en la cara.

"La chica le decía al esposo que por favor la soltara, entonces cuando ella intenta separar, él saca un derechazo y le mete un guantazo en la cara. Yo al ver esa reacción lo primerito que hice fue meterme en medio de los dos y sujetarle las muñecas a este señor y lanzarlo al suelo, inmovilizarlo porque él quería seguir, muchas personas estaban ahí alrededor y nadie hacía absolutamente nada".

Maestra da clases de artes marciales a mujeres y niñas de Ecuador

Ruth Torello explicó al municipio de Guayaquil la importancia de que las mujeres y niñas aprendan a defenderse de las agresiones a través de las artes marciales.

Incluso, las autoridades locales de Ecuador resaltaron que la campeona en artes marciales da clases de defensa personal para evitar este tipo de actos de violencia.

Gracias Ruth Torelló por este logro. ¡Qué orgullo para el Ecuador! pic.twitter.com/ANzkW1IScZ — Dirección de Deportes M.I. Municipalidad Guayaquil (@DirDeportesGye) June 26, 2019

La maestra sometió al sujeto con una llave de artes marciales mientras llegaron agentes de la policía de Guayaquil.

Por este acto, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, felicitó a Ruth por su valentía por someter al hombre que golpeó a su novia.

“Es muy importante que las niñas y las mujeres aprendan artes marciales porque las agresiones son el pan de cada día y hay violencia y crímenes, no podemos permitir esto”, dijo la campeona en artes marciales.

Según cifras de ONU Mujeres, en Ecuador 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida.

A nivel nacional, 43 de cada 100 mujeres, experimentaron algún tipo de violencia por parte de su pareja.