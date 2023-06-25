Inician las investigaciones: Canadá indagará la tragedia del submarino Titan que dejó 5 personas fallecidas

Las autoridades canadienses abrieron la investigación sobre la implosión del sumergible Titan en la que murieron las cinco personas que iban a bordo mientras buceaban en los escombros del icónico Titanic.

Investigadores de la Junta de Seguridad en el Transporte (TSB) subieron a bordo de la embarcación de apoyo Polar Prince para el sumergible Titan de OceanGate Expeditions con el fin de examinar y documentar la embarcación y recoger información de su viaje, registrador de datos y otros sistemas, según declaró en St. Johns (Terranova) la presidenta de la TSB, Kathy Fox.

Estamos buscando en todos los aspectos de operación, incluidos los buques que fueron utilizados y que participaron. También vamos ai nvestigar los registros, la construcción y la propiedad del sumergible. Clifford Harvey / Director de Investigaciones para la Marina de Canadá

El jueves 22 de junio, un vehículo de buceo robotizado desplegado desde un buque de búsqueda canadiense halló en el fondo del Atlántico Norte un campo de restos del sumergible Titan, lo que puso fin a una intensa campaña internacional de rescate de cinco días de duración.

El Polar Prince se hizo a la mar la semana pasada para prestar apoyo al Titan en su inmersión profunda hasta los restos del Titanic. Titan zarpó del Polar Prince el domingo (18 de junio) y estableció su último contacto con la tripulación una hora y 45 minutos después.

Tras la desaparición del Titan, la tripulación del Polar Prince avisó a las autoridades y se unió a la búsqueda. El Polar Prince se incluirá ahora en la investigación para determinar su papel en la tragedia del Titan, según la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá.

TSB launches investigation into a marine occurrence involving the Canadian-registered vessel Polar Prince and the submersible Titan #TSBMarine https://t.co/uVjKM9eJA7 — TSB of Canada (@TSBCanada) June 23, 2023

¿Qué ocurrió exactamente con el submarino Titán?

El submarino Titan, que transportaba a cinco personas en un viaje para ver los restos del Titanic, fue encontrado en pedazos a causa de una "implosión catastrófica" que mató a todos los que iban a bordo. Así lo informó el jueves la Guardia Costera de Estados Unidos, finalizando una búsqueda multinacional de cinco días.

Una nave robot de aguas profundas desplegada por un barco canadiense descubrió los escombros del sumergible Titan el jueves por la mañana en el lecho marino, a unos 488 metros de la proa del Titanic, unos 4 kilómetros bajo la superficie, dijo el contralmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, John Mauger, en una conferencia de prensa.

El Titan, operado por la empresa estadounidense OceanGate Expeditions, estaba desaparecido desde que perdió contacto con su barco de apoyo en la superficie el domingo por la mañana, a la hora y 45 minutos de lo que debería haber sido una inmersión de dos horas hacia lso restos del naufragio más famoso del mundo.

En el campo de escombros que quedó tras su desintegración se localizaron cinco fragmentos importantes del Titan, de 6,7 metros de eslora, entre ellos el cono de cola del buque y dos secciones del casco de presión, según informaron los guardacostas. No se han encontrado los restos de los ocupantes.