¡Hay chamba! Canadá busca panaderos, empresa ofrece más de 37 mil al mes

Si buscas trabajo en el extranjero esta es tu oportunidad ya que una empresa de Canadá busca panaderos, personal que pueda preparar y hornear panes, postres y pasteles. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se señala que una empresa canadiense busca personal con experiencia que además de mantener un ambiente de trabajo limpio y organizado, pueda “decorar pasteles y postres con creatividad, además de cerciorarse acerca de que los productos cumplan las normas de calidad vigentes".

El personal que se busca para trabajar en Canadá, también deberá tener la capacidad de “establecer el calendario de producción, además de determinar la gama y la cantidad de artículos que deben producirse”. La compañía canadiense ofrece un sueldo de más de 37 mil al mes y las principales funciones de la persona interesada en la vacante son las de preparar los pedidos especiales de los clientes, además de comprar suministros de panadería y pastelería.

Canadá busca panaderos, empres ofrece cerca de 40 mil al mes

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Requisitos para trabajar como panadero repostero en Canadá

Nivel académico: Prepa o vocacional



Experiencia: 2 a 3 años como panadero



Conocimientos y herramientas: Gestión eficaz del tiempo, higiene y seguridad, buenas prácticas en atención al cliente.



Idioma: Francés básico.



Disponibilidad: Es necesario viajar



Entre las habilidades y competencias que requiere la vacante en Canadá se encuentran la orientación al cliente, creatividad e innovación, autonomía, trabajo en equipo, adaptación al cambio, liderazgo, calidad en el trabajo, proactividad, comunicación, orientación a resultados y motivación.

Para ganar los más de 37 mil pesos al mes como panadero en Canadá, deberás trabajar con un horario de lunes a viernes y con una jornada laboral desde las 9:00 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, además de que se ofrece seguridad social pública y un contrato por tiempo determinado.

A los interesados, deberán hacer su solicitud en la siguiente página web con fecha límite al 3 de noviembre. Para registrarte, deberás ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP), los datos de escolaridad, experiencia, además de habilidades con las que cuentas al momento de postularte para la vacante.

Canadá ofrece trabajo como "Hojalatero"