Canadá entrenará a los soldados ucranianos en Polonia

El gobierno de Canadá enviará a 40 ingenieros de combate a Polonia para entrenar a los soldados ucranianos que se enfrentan a las fuerzas rusas desde el pasado mes de febrero, ello como parte de su compromiso de aumentar la ayuda militar a favor de Kiev.

“Canadá desplegará aproximadamente 40 ingenieros de combate en Polonia para ayudar a las fuerzas polacas a entrenar a los zapadores ucranianos en ingeniería de reconocimiento, explosivos, minería y remoción de minas”, explicó Anita Anand, ministra de Defensa de ese país, durante una conferencia de prensa en Varsovia.

La funcionaria explicó que esta nueva ayuda complementará la capacitación canadiense a los nuevos reclutas de soldados ucranianos sobre el uso de obuses M777 que Canadá donó a Ucrania.

La ministra de Canadá aprovechó los micrófonos para condenar los ataques de Rusia contra objetivos civiles e infraestructuras, aseguró que dichas acciones constituían un “crimen de guerra”.

|Reuters

Rusia arrojó misiles de crucero sobre ciudades ucranianas el lunes (10 de octubre) en lo que Estados Unidos llamó "ataques horribles", matando a civiles y cortando el suministro de energía, en sus ataques aéreos más generalizados desde el comienzo de la guerra el pasado 24 de febrero.

Desde el inicio, Rusia llamó a sus acciones en Ucrania una "operación especial" que, según dijo, no está diseñada para ocupar territorio sino para destruir las capacidades militares de su vecino del sur y capturar a lo que considera nacionalistas peligrosos. Desde entonces ha negado haber atacado deliberadamente a civiles.

¿Cómo entrena Canadá a los soldados ucranianos?

Las Fuerzas Armadas de Canadá han capacitado a más de 33 mil militares y personal de seguridad ucranianos desde 2015, pero han detenido aspectos del esfuerzo de capacitación desde febrero.

Las fuerzas de Canadá también han ayudado al ejército y al gobierno polacos a apoyar los centros de recepción de refugiados y han ayudado a respaldar los programas de capacitación de soldados ucranianos en Gran Bretaña.

