Canadá entrenará a los soldados ucranianos en Polonia
El gobierno de Canadá enviará a un grupo de 40 ingenieros de combate para entrenar a varios soldados ucranianos sobre el uso de las armas que donaron.
El gobierno de Canadá enviará a 40 ingenieros de combate a Polonia para entrenar a los soldados ucranianos que se enfrentan a las fuerzas rusas desde el pasado mes de febrero, ello como parte de su compromiso de aumentar la ayuda militar a favor de Kiev.
“Canadá desplegará aproximadamente 40 ingenieros de combate en Polonia para ayudar a las fuerzas polacas a entrenar a los zapadores ucranianos en ingeniería de reconocimiento, explosivos, minería y remoción de minas”, explicó Anita Anand, ministra de Defensa de ese país, durante una conferencia de prensa en Varsovia.
La funcionaria explicó que esta nueva ayuda complementará la capacitación canadiense a los nuevos reclutas de soldados ucranianos sobre el uso de obuses M777 que Canadá donó a Ucrania.
La ministra de Canadá aprovechó los micrófonos para condenar los ataques de Rusia contra objetivos civiles e infraestructuras, aseguró que dichas acciones constituían un “crimen de guerra”.
Rusia arrojó misiles de crucero sobre ciudades ucranianas el lunes (10 de octubre) en lo que Estados Unidos llamó "ataques horribles", matando a civiles y cortando el suministro de energía, en sus ataques aéreos más generalizados desde el comienzo de la guerra el pasado 24 de febrero.
Desde el inicio, Rusia llamó a sus acciones en Ucrania una "operación especial" que, según dijo, no está diseñada para ocupar territorio sino para destruir las capacidades militares de su vecino del sur y capturar a lo que considera nacionalistas peligrosos. Desde entonces ha negado haber atacado deliberadamente a civiles.
¿Cómo entrena Canadá a los soldados ucranianos?
Las Fuerzas Armadas de Canadá han capacitado a más de 33 mil militares y personal de seguridad ucranianos desde 2015, pero han detenido aspectos del esfuerzo de capacitación desde febrero.
Las fuerzas de Canadá también han ayudado al ejército y al gobierno polacos a apoyar los centros de recepción de refugiados y han ayudado a respaldar los programas de capacitación de soldados ucranianos en Gran Bretaña.