En Canadá, mujer conduce su auto sobre río congelado y queda atrapada

Una mujer conducía su auto a toda velocidad cuando entró sobre un río congelado en las afueras de Ottawa, Canadá. La chica avanzó sobre el río hasta que llegó a una zona más frágil y el hielo se rompió.

El auto comenzó a hundirse sobre el hueco que dejó en el hielo, la mujer subió al techo para ponerse a salvo, sin embargo, ella no parecía asustada, e incluso se tomó el tiempo para sacarse unas cuantas selfies, en medio del peligro que corría.

Unos vecinos se dieron cuenta de lo que sucedía y corrieron para ayudar a la mujer que quedó atrapada en medio del río congelado, mientras su auto se hundía lentamente y ella permanecía en el techo.

“Simplemente miramos y había una mujer parada en su auto”, comentó uno de los vecinos que colaboró en el rescate de la mujer. “Ella estaba encima del auto mientras se hundía”, agregó.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX — 580 CFRA (@CFRAOttawa) January 17, 2022

Rescatan a mujer atrapada en medio del río congelado

Los vecinos se movilizaron para poner a salvo a la mujer atrapada en medio del río congelado de Canadá.

"Afortunadamente, uno de mis otros vecinos, Rob Croger, consiguió una cuerda, regresó a su casa corriendo, tomó uno de sus kayaks, el soporte, y yo desenredé la cuerda. Regresó. Atamos la cuerda al kayak y luego se la lanzamos”, relató uno de los hombres encargados del rescate.

El hombre agregó que la mujer no parecía asustada, pues hasta se tomó selfies sin importarle que su vida estaba en riesgo en medio del río congelado.

Los residentes de un distrito en las afueras de la ciudad de Ottawa, Canadá, rescataron a una automovilista que se hacía selfis mientras su coche se hundía en un río congelado...https://t.co/NXQqttmmit pic.twitter.com/oYXtjnctZB — Chikistrakiz (@chikistrakiz) January 18, 2022

"Luego la sacarla le dijimos: "¿Qué diablos estabas haciendo?' y ella respondió: "Oh, solo divirtiéndome'". Yo dije: "¿Qué?' Y ella contestó: "Sí, y lo haría de nuevo". Palabra por palabra, eso fue lo que ella dijo".

Algunos testigos señalaron que la mujer manejaba a 60 kilómetros por hora y cuando llegaron los equipos de emergencia al río congelado para atender a la chica, ella no quiso ser revisada.

Tras el exitoso rescate y asegurarse que la mujer se encontraba bien de salud, la policía de Canadá la acusó de conducir peligrosamente.

