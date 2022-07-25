Líderes indígenas de Canadá se sienten excluidos del viaje del Papa

Los líderes de las Naciones Originarias de Canadá expresaron su descontento por los arreglos del viaje del papa Francisco el domingo 24 de julio. Argumentan que se sentían excluidos y que esperaban más del Papa cuando llegó a Canadá para iniciar un viaje de una semana que se centrará en su disculpa en nombre de la Iglesia Católica Romana por el abuso que los niños indígenas de las Naciones originarias sufrieron en la mayoría de las escuelas residenciales administradas por la iglesia.

Durante una conferencia de prensa después de la ceremonia de bienvenida del papa Francisco, la Jefa Nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, RoseAnne Archibald, quien saludó al Papa, criticó la organización "unilateral" del viaje y la naturaleza "arcaica" de la iglesia Católica.

“Realmente no nos han incluido en la planificación adecuada de este proceso. Ha sido muy unilateral y no sentimos que se nos haya tratado de sobrevivientes de las escuelas residenciales", dijo. "Ha sido más sobre la Iglesia".

Victoria Arcand, una anciana indígena de la Nación Originaria Alexander, dijo que la visita del Papa se había retrasado mucho.

“Creo que esta visita está un poco atrasada. Tal vez es algo que debería haber sucedido hace muchos, muchos años. Tal vez el comienzo de la reconciliación habría comenzado entonces”, dijo.

POPE FRANCIS ARRIVES IN CANADA



Pope Francis @Pontifex arrived Sunday in Canada to begin a six-day trip during which he is expected to apologize for decades of abuse of Indigenous people at church-run residential schools./ via @AFP #DailyTribune#PopeFrancis#Canadavisit pic.twitter.com/XvHRQOlnRd — Concept News Central (@cnc_tribunephl) July 24, 2022

Escuelas residenciales para indígenas en Canadá

Entre 1881 y 1996 más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a escuelas residenciales. Muchos niños murieron de hambre, fueron golpeados y abusados sexualmente en un sistema que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá llamó "genocidio cultural".

En respuesta a la presión derivada de esos descubrimientos, el Papa se disculpó por el papel de la iglesia católica en las escuelas a principios de este año durante una visita de delegados indígenas de las Naciones Originarias al Vaticano.

Ahora se prepara para disculparse en suelo canadiense. Pero los sobrevivientes y los líderes indígenas de las Naciones Originarias han dicho a Reuters que quieren más.

Muchos han pedido una compensación financiera, la devolución de artefactos indígenas, la publicación de registros escolares, apoyo para extraditar a un abusador acusado y la rescisión de la Doctrina del Descubrimiento del siglo XV, que justifica el despojo colonial de los pueblos indígenas en forma de una bula papal, o edicto.