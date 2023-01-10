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Canadá buscará aumentar visas para trabajadores eventuales mexicanos

Durante la reunión de legisladores mexicanos con congresistas canadienses, se acordó que Canadá buscará aumentar las visas para trabajadores mexicanos

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Escrito por: Maxi Peláez

Ciudad de México. En el marco de la reunión cumbre entre presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, legisladores mexicanos se reunieron con congresistas canadienses.

En el encuentro se informó que Canadá busca aumentar el número de visas para trabajadores mexicanos.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, informo “revisamos temas generales que es el tema del comercio, migración, el tema de medio ambiente y ecología, turismo, el tema de seguridad y, sobre todo, la parte migratoria de trabajadores eventuales que tenemos con Canadá, hay buenas noticias porque van a poner mucha más atención para buscar que ese número se incremente”.

A la reunión entre parlamentarios asistieron por la parte canadiense los diputados Julie Dzerowicz y Maninder Sidhu.

Por México estuvieron las legisladoras Sue Bernal Bolnik (PRI) y Dionicia Vázquez García (PT), la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), así como los diputados Jesús Fernando García Hernández (PT), Mauricio Prieto Gómez (PRD) y Juan González Lima (PVEM).