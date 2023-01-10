Canadá buscará aumentar visas para trabajadores eventuales mexicanos

Ciudad de México. En el marco de la reunión cumbre entre presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, legisladores mexicanos se reunieron con congresistas canadienses.

En el encuentro se informó que Canadá busca aumentar el número de visas para trabajadores mexicanos.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, informo “revisamos temas generales que es el tema del comercio, migración, el tema de medio ambiente y ecología, turismo, el tema de seguridad y, sobre todo, la parte migratoria de trabajadores eventuales que tenemos con Canadá, hay buenas noticias porque van a poner mucha más atención para buscar que ese número se incremente”.

La Reunión Parlamentaria México - Canadá, es una muestra de la gran relación, cercanía y trabajo que llevamos en conjunto, no solo en el ámbito comercial, sino en lo económico, político, y social; el fortalecimiento de lazos sin duda abona al futuro de nuestros países. pic.twitter.com/9U5TDXRsFv — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) January 10, 2023

A la reunión entre parlamentarios asistieron por la parte canadiense los diputados Julie Dzerowicz y Maninder Sidhu.

Por México estuvieron las legisladoras Sue Bernal Bolnik (PRI) y Dionicia Vázquez García (PT), la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), así como los diputados Jesús Fernando García Hernández (PT), Mauricio Prieto Gómez (PRD) y Juan González Lima (PVEM).