Cancelan vuelos en Monterrey por banco de neblina, quedan varados

“Pues vamos a la despedida de soltero o íbamos a la despedida de soltero y pues ahorita estamos atrapados en el aeropuerto,” dijo Alejandro de la Garza, uno de los afectados. Así expresaban su descontento de decenas de pasajeros que se quedaron sin poder volar este miércoles a diferentes destinos de la República Mexicana debido a un banco de niebla que transitó por el estado de Nuevo León.

Decenas de usuarios quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, los viajeros se encontraban molestos pues las aerolíneas no daban una solución.

“Hay gente yo acabo de platicar con alguien que lo acaban de programar para mayo, la gente está muy molesta, había una señora con toda su familia que perdió cientos de miles de pesos en sus vacaciones el dinero son las ilusiones,” explicó Alejandro de la Garza, afectado.

La mayoría de los vuelos comenzaron a ser reprogramados para el próximo sábado, pero muchos tenían la urgencia de salir el mismo día.

Tal es el caso de Mía Flores de 12 años, quien se dirigía a una competencia nacional de clavados.

“La competencia empieza el día de mañana a las 10 de la mañana y a mí me están programando vuelos hasta el día sábado en la tarde entonces no hay forma y no tiene caso aparte de que los están reprogramando y no sabemos si vaya a salir,” comentó Julián Sánchez, afectado.

Los que contaban con mayor presupuesto pudieron buscar otras maneras para llegar a sus destinos.

“Pues nos pusimos muy creativos vamos a salir a través de Reynosa ahorita estamos intentando movernos para allá esa fue la mejor alternativa que encontramos, obviamente que trae un peso económico que no considerábamos y vamos a tratar de recuperar a través de un reclamo,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca Alejandro de la Garza, afectado.

Pasada la media noche el clima mejoró y la circulación de aviones se restableció. Se informó que además resultaron afectados vuelos a las ciudades de Guadalajara, Culiacán y Texas.