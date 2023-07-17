Vuelos y viajes de tren cancelados en China por tifón

El tifón Talim se convirtió en el primer tifón en tocar tierra en China este año, lo que llevó a las autoridades a emitir alertas por posibles inundaciones, cancelar vuelos y trenes y ordenar a las personas quedarse en casa.

Talim, el cuarto tifón del año, tocó tierra a las 22.20 horas en la ciudad de Zhanjiang, en la provincia de Cantón, con vientos cerca de su centro que alcanzaron una velocidad máxima de 136.8 kilómetros por hora, según la oficina meteorológica local.

Los vientos superiores a 150 km/h situarían a Talim en la categoría de tifón de alta intensidad, una situación muy poco habitual en un ciclón a estas alturas de la estación lluviosa.

Se espera que Talim se desplace a una velocidad de 20 km por hora hacia el noroeste y se adentre en la región de Guangxi a primera hora del 18 de julio, añadió la oficina meteorológica de Cantón.

Typhoon #Talim is sideswiping the southern coast of China near its border with Vietnam, bringing heavy rainfall and winds up to 130 km/h. Dissipation is expected tomorrow as the system moves inland north of Hanoi. pic.twitter.com/aQZ2zUwuzb — Zoom Earth (@zoom_earth) July 17, 2023

La oficina nacional de meteorología ha instado a las autoridades de Cantón y Hainan a estar preparadas para responder al tifón.

Los mercados de Hong Kong interrumpieron sus operaciones durante el día, ya que el observatorio de la ciudad emitió una señal de tormenta por Talim, y se aplazaron todas las audiencias judiciales en la ciudad.

El centro meteorológico de China pronosticó vientos huracanados en los mares cercanos a las provincias y regiones del sur y lluvias excepcionalmente intensas de entre 250 milímetros y 280 milímetros en la costa suroeste de Guangxi y el norte de la isla de Hainan.

Se advirtió a algunas zonas de Guangxi que se preparen para la posibilidad de inundaciones hasta el martes.

Transporte afectado en China por tifón

El aeropuerto de Zhuhai Jinwan, en Cantón, canceló el lunes 43 vuelos de entrada y 36 de salida, y el aeropuerto internacional de Meilan, en Haikou, la capital de Hainan, y el aeropuerto de Qionghai Boao, también en la isla turística de China, cancelaron todos los vuelos, informaron los medios estatales.

También se suspendieron los trenes de alta velocidad y de cercanías en Hainan y las rutas que conectan con la isla turística permanecerán cerradas hasta el viernes.

La ciudad de Haikou, China también suspenderá las clases, el trabajo, los vuelos y las actividades comerciales y de parques a partir del mediodía del lunes, lo que obligará a los residentes a permanecer en casa. Los refugios de emergencia se abrieron al público.