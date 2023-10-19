“Me sentía mutilado e incompleto": joven tras mastectomía por cáncer de mama

En el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, donde se conoce que una de cada ocho mujeres es diagnosticada con esta enfermedad en México y es para hacer conciencia de la autoexploración en mujeres, pero no solo es una afección de mujeres, como es en el caso de Carlos Ignacio Magos Ortiz, un joven de 26 años que padeció esta enfermedad y en Hechos AM contó parte de su historia.

Fue algo inusual, pues es raro en hombres, en jóvenes más, pero Carlos Ignacio padeció cáncer de mama por siete meses, siendo en julio del 2020 que lo dan de alta. Aunque continúa haciéndose chequeos cada año.

🩷🎀 No más tabúes.



Hoy, en el Día Internacional de la Lucha Contra el #Cáncer de Mama, te decimos cómo autoexplorarte.



Si notas algo extraño, es importante acudir al médico. Una detección temprana puede SALVARTE LA VIDA. pic.twitter.com/uSWf20toIa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

Es licenciado en Enfermería y actualmente trabaja en el gobierno, pertenece a la comunidad “Queer”, vive con su madre y su hermana, y al día de hoy puede narrar su experiencia tras salir adelante de esta enfermedad que, con base en un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la incidencia del cáncer de mama en 2019 fue de 0.42 por 100 mil hombres de 20 años y más.

“Yo tenía exactamente 23 años, cuando todo esto pasó. Me empecé a detectar una bolita arriba exactamente del seno derecho. (...) Mi primer diagnóstico fue que yo tenía una bolita de grasa que normalmente se iba a quitar”, explica. Le mandaron medicamento que no funcionó y la bolita fue bajando hacia dónde está la aureola del pezón y ahí empezó el problema.

Carlos Ignacio, de 26 años, padeció cáncer de mama y, aunque es raro en hombres, fue necesario realizarle una mastectomía, peor nada de esto fue sencillo.

“Mi seno empieza a crecer, tuve un crecimiento de aproximadamente de unos dos centímetros, teniendo diferencia entre un seno y otro”. Aunque no presentaba dolor, sí notó que brotaba un ligero líquido y comenzó a buscar información en hospitales. Fue entonces cuando le realizaron mastografías que, señala, fueron muy dolorosas.

En su familia no hay antecedentes de cáncer de mama, solo su madre tuvo cáncer de vejiga, y cuando buscó ayuda, afirma que primero le fue negada, bajo el argumento de que solo atendían el cáncer en mujeres. Esto le hizo pensar que quizá moriría. “El mundo se me cerró".

Le hicieron la mastectomía y aunque en hombres no es tan visible como en el caso de las mujeres, el joven señala, se encontró con “su realidad” con su cuerpo, pues sentía mutilado, incompleto e inconforme, y se encontró en un momento al que describe como “depresivo” donde, a decir del joven, estaba decidido a quitarse la vida por el impacto si no fue porque recibió un mensaje de su "ángel”, la fundadora de la Fundación “Eli” le mandó un mensaje y eso cambió el curso de su historia de vida.

Mastografía para detección oportuna

La mastografía es un estudio de rayos X que se utiliza para detectar anormalidades en las mamas. Estas pueden ser signos de cáncer de mama, pero también pueden ser causadas por otras afecciones, como quistes o fibroadenomas.

Las mujeres de 40 a 69 años deben realizarse una mastografía anual. Si una mujer tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, puede comenzar a realizarse mastografías a una edad más temprana.

La mastografía es un procedimiento seguro y eficaz para la detección del cáncer de mama. Es importante que las mujeres se realicen mastografías de manera regular para ayudar a detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas, cuando es más fácil de tratar.