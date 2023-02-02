Candidato presidencial de Va Por México será de cualquier partido o sociedad: Alejandro Moreno

La dirigencia nacional del PRI asegura que el PRD está firme en la alianza Va Por México y aclaró que el hecho de que el PAN sea el encargado de llevar a cabo el proceso para elegir al candidato presidencial, no significa de facto que será un panista el que sea el candidato para los comicios de 2024.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, rechazó que en alianza se esté desplazando al PRD y respaldo la postura de su dirigencia para que el método de selección sea democrático, abierto y transparente con la participación de la sociedad civil.

“Respetaremos esa posición del PRD, creo que ha sido una posición de sumar, de unidad, de respeto y que la posición que ellos plantean de procesos abiertos, transparentes y democráticos, todos las queremos”, enfatizó “Alito” Moreno.

Candidato puede venir de cualquier partido.

El líder nacional del PRI, explicó que para elegir al candidato presidencial no es un reparto para favorecer a un partido y en el caso del PAN solo organizará el proceso y de registrar al que resulte electo.

“Cumpliendo la normatividad interna, en este caso de Acción Nacional, habrá la posibilidad de que cualquier, un perredista, un panista, un priista o cualquiera sin filiación partidista, un ciudadano, pueda participar en el proceso de selección interna, mujer u hombre, rumbo al proceso de selección de candidato y rumbo a la candidatura presidencial”, detalló.