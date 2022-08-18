Canelo ante su próxima pelea con Golovkin: “la rivalidad es personal”

Para Saúl Canelo Álvarez, subir al ring significa algo más que enfrentarse a Golovkin en una pelea. Canelo dijo en una entrevista que la familia, sus fans, el amor por su país y la disciplina son parte de sus victorias.

Pero el 17 de septiembre, día de pelea, cuando se enfrente a Gennady Golovkin por tercera vez en su carrera en Las Vegas, Canelo, de 32 años, dice que lo mejor está por llegar.

Creo que esta pelea es de dos estilos que encajan muy bien. Ya tuvimos 24 asaltos, dos peleas muy buenas y creo que esta tercera pelea va a ser mucho mejor que las otras dos.

A través de los años, la rivalidad entre Canelo y Golovkin, conocido como "GGG", se ha intensificado, al punto que Canelo dice que esta vez, la pelea es personal.

Golovkin dice que respeta mi carrera, pero dice lo contrario cuando no está frente a mí. Así que por eso, la pelea se vuelve más personal.

En su campo de entrenamiento en San Diego, California, Canelo dijo que está más concentrado que nunca. Canelo, poseedor de los cuatro cinturones principales en el peso supermedio, subió al peso semipesado para su combate con el ruso Dmitry Bivol, que supuso la segunda derrota de su carrera tras la sufrida ante Floyd Mayweather en 2013 por decisión mayoritaria de los jueces.

Mi mente está más fuerte, más fuerte que nunca porque vengo de una derrota. Creo que ahora soy un peleador más peligroso que antes porque, soy un ganador.

Mientras Canelo y Golovkin se preparan para su pelea, los aficionados de todo el mundo están planeando su viaje a Las Vegas el 17 de septiembre.

Los combates de boxeo en Las Vegas se han convertido en una fiesta del boxeo, ya que los eventos principales tienen lugar el Cinco de Mayo y el Día de la Independencia de México.

Canelo dice que la presencia y el apoyo de sus fans en la pelea es clave para su victoria contra Golovkin.

Cuando salgo la gente canta, “México, Lindo y Querido”, y corean “Canelo”, se me eriza la piel. Veo las banderas. Representar a mi país de esa manera, creo que es algo muy bonito. Es muy difícil expresar el sentimiento, pero es lo que me motiva cada día a seguir adelante, a seguir ganando, a seguir dando triunfos a mi país y a mi gente.