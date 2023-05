Saúl Canelo Álvarez rechazó pelear contra Mayweather Jr. cuando tenía 18 años, esta es la razón

Saúl Canelo Álvarez, se ha convertido en una de las máximas estrellas del boxeo de México en los últimos años, sin embargo sus cualidades ya se notaban desde que era muy jóven cuando el poderoso pugilista jaliscience llenaba las arenas en las que se presentaba.

Esto no pasó desapercibido para Floyd Mayweather Jr., el apodado “Money”, buscó al boxeador mexicano para un encuentro.

¿Por qué Saúl “Canelo” Álvarez rechazó una pelea con Mayweather a los 18 años?

En una reciente entrevista para DAZN, el campeón mexicano habló de la vez en que Floyd Mayweather Jr., lo buscó para ofrecerle una pelea. En aquel momento, Canelo tan solo tenía 18 años y aunque la oferta de 1 millón era muy tentadora, Álvarez la rechazó.

El Canelo dijo que: “Me ofrecieron la pelea con Floyd cuando tenía 18 años. Me ofrecieron 1 millón. En ese momento ganaba cinco mil. Me movía en un camión y tenía tres trabajos”.

Saúl Canelo Álvarez, agregó que Eddy Reynoso le aconsejó que dejara pasar la oportunidad y que después vendrían peleas con mejores bolsas, y así fue.

¿Cuándo pelearon “Canelo” y Floyd Mayweather?

El 14 de septiembre del año 2013, un consolidado Mayweather Jr. se subió al ring instalado en la MGM Grand Arena de Las Vegas para retar a Canelo por el título del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) en la categoría de peso superwelter.

En su tarjeta de la pelea, el juez C. J. Ross, anotó un “114-114", empate. El juez Dave Moretti presentó un “116-112", y Craig Metcalfe anotó “117-111". El juez Ross se retiró después de esta pelea.

Luego de un cerrado duelo a lo largo de 12 rounds, Mayweather Jr. logró imponerse al mexicano de entonces 23 años, por lo que mantuvo su cinturón avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Aquella victoria de Floyd Mayweather Jr., no solamente fue en el ámbito deportivo, pues “Money” aumentó su riqueza de forma considerable. Según estimaciones realizadas por la revista Forbes, el nacido en Grand Rapids, estado de Michigan, se adjudicó una ganancia de 50 millones de dólares, junto con las ventas de Pago Por Evento (PPV por sus siglas en inglés).

¿Cuánto ganó “Canelo” Álvarez por pelear con Mayweather?

A pesar de haber brindado un espectáculo competente contrsa quien era considerado el mejor libra por libra en ese momento, Canelo Álvarez aseguró una bolsa de 13 millones de dólares.