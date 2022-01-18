Cantante checa murió al contagiarse voluntariamente de Covid-19

La cantante Checa Hana Horka, vocalista del grupo de folk Asonance, murió el domingo a los 57 años de edad, después de contagiarse deliberadamente de Covid-19 para obtener un pase sanitario, informó su familia mediante un comunicado.

Jan Rek, hijo de la cantante checa, detalló en una entrevista con un medio local que su madre se negó a vacunarse contra el Covid-19 y se expuso voluntariamente al virus cuando él y su padre se enfermaron en diciembre.

“Ella decidió vivir normalmente con nosotros y prefirió contraer la enfermedad antes que se vacunado”, dijo Rek para un programa de radio checo.

Dos días antes de su muerte, la cantante checa scribiró en sus redes sociales, "sobreviví. Así que ahora habrá teatro, sauna, concierto y un viaje urgente al mar".

¿Por qué la cantante checa aceptó contagiarse de Covid-19?

En República Checa es obligatorio presentar un pase de vacunación para poder ingresar a los lugares públicos como bares, restaurantes, centros culturales, eventos deportivos o cualquier otra tienda que no sea de primera necesidad.

Pero también está permitido presentar un pase sanitario por reciente infección de Covid-19, lo que permite que las personas ingresen a los lugares públicos aunque no tengan la vacuna contra el virus.

El hijo de la cantante checa acusó a varias figuras antivacunas de convencer a su madre para no vacunarse contra Covid-19 y de tener así “sangre en las manos”. Su hijo agregó que la decisión de su mamá también se debió a que la convencieron de que era mejor “crear anticuerpos de forma natural contra el Covid-19”.

“Sé exactamente quién forjó su opinión. Me entristece que haya creído más en los extranjeros que en su propia familia. No fue solo desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural, explicó el hijo de la cantante checa.

Cabe destacar que República Checa enfrenta una nueva ola de contagios de Covid-19, con poco más de 20 mil casos nuevos registrados el lunes, un día después de la muerte de la cantante Checa.

