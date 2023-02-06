Caos, gritos y desesperación por el devastador terremoto en Turquía

Esta madrugada un terremoto de magnitud 7.8 derribó al menos dos mil 818 edificios en Turquía, lo que dejó miles de muertos y heridos, así como personas sepultadas en los escombros… el país se convirtió en un escenario de caos y emergencia.

Unos minutos después del sismo comenzaron las primeras labores de rescate, pero los miles de heridos y fallecidos colapsaron los hospitales, donde se brindó atención en camillas y hasta en el suelo.

Diferentes países han prometido ayudar a Turquía y Siria, tras el terremoto y las réplicas que se han presentado.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Marina y Sedena organizar ayuda para ambos países.

