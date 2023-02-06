Caos, gritos y desesperación por el devastador terremoto en Turquía
El terremoto de magnitud 7.8 dejó caos y miles de muertos en Turquía; sin embargo, sus efectos también se sintieron en Siria, donde los edificios colapsaron.
Esta madrugada un terremoto de magnitud 7.8 derribó al menos dos mil 818 edificios en Turquía, lo que dejó miles de muertos y heridos, así como personas sepultadas en los escombros… el país se convirtió en un escenario de caos y emergencia.
Unos minutos después del sismo comenzaron las primeras labores de rescate, pero los miles de heridos y fallecidos colapsaron los hospitales, donde se brindó atención en camillas y hasta en el suelo.
Diferentes países han prometido ayudar a Turquía y Siria, tras el terremoto y las réplicas que se han presentado.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Marina y Sedena organizar ayuda para ambos países.