¿Acaso Mariana Rodríguez y Samuel García tienen todo un guardarropa naranja?

¡Sigue la fonomanía! A unas horas de haber arrancado las precampañas rumbo a las elecciones 2024, los aspirantes no dejan de sorprender, pero sobre todo Mariana Rodríguez y Samuel García, quienes siguen deslumbrando a la ciudadanía y no precisamente con sus capacidades, sino por tener todo el guardarropa naranja, ¿qué no se visten de otro color?

Otro que, sin duda, se llevó una gran sorpresa, fue Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, quien explotó por las críticas a la candidatura de Roberto Palazuelos. El senador no tomó nada bien las críticas y defendió con todo al “Diamante Negro”.

Las que tampoco dejan de dar de qué hablar fueron Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum porque, por un lado, precandidata del Frente Amplio por México (FAM), felicitó a la Selección Mexicana en su cuenta de X, antes Twitter, destacando que “esto no se acaba hasta que se acaba” como una especie de indirecta a su opositora.

Y, por otro lado, durante uno de sus eventos, Claudia Sheinbaum declaró que la M de México es M de Mujer transformadora, porque 2024 será de las mujeres.