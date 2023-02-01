Localizan la cápsula radiactiva en carretera de Australia

Las fotografías fijas publicadas por los servicios de emergencia australianos este miércoles 1 de febrero mostraron la cápsula radiactiva donde fue encontrada por las autoridades después de una búsqueda de casi una semana a lo largo de un tramo de carretera de 1,400 km a lo largo de la Gran Carretera del Norte, en Australia Occidental.

Las autoridades australianas recuperaron la cápsula el miércoles y dijeron que sería llevada a una instalación segura en la ciudad de Perth el jueves (2 de febrero).

Los equipos de búsqueda han encontrado la aguja en el pajar

El ministro de Servicios de Emergencia de Australia Occidental, Stephen Dawson, ha indicado que la cápsula de cesio-137 ha sido hallada en la carretera a 50 kilómetros de la localidad de Newman y ha destacado que "los equipos de búsqueda han encontrado la aguja en el pajar".

Terminó la pesadilla para miles en #Australia.



Equipos de búsqueda localizaron la #cápsula radiactiva a 74 kilómetros de la región de #Newman, a dos metros de la Autopista Nacional; se cree que nadie corrió peligro.



El reporte de @CamiloMontoyaYeThttps://t.co/A2aeKUAX1F pic.twitter.com/HVRJjOzBL8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 1, 2023

"Quiero recalcar que es un resultado extraordinario", ha manifestado, según ha informado la cadena de televisión australiana ABC. La cápsula radiactiva ha sido localizada por un equipo de la Organización de Ciencia Nuclear y Tecnología de Australia y del Departamento de Bomberos y Emergencias.

Búsqueda exhaustiva en carretera de Australia

La desaparición de la cápsula provocó una búsqueda exhaustiva en la carretera con unidades especializadas en detección de radiación, y provocó advertencias al público de no acercarse a la cápsula, que podría causar quemaduras graves al contacto con la piel.

Las autoridades dijeron que la cápsula aparentemente se cayó del camión que la transportaba y quedó a un costado de la carretera.

Australia emitió alerta por desaparición de cápsula

Australia emitió la alerta después de que la cápsula desapareciera entre el 11 y el 16 de enero tras caer del camión que la transportaba desde una mina de la empresa Rio Tinto a la ciudad de Perth. La pérdida fue notificada cerca de una semana después, el 25 de enero.

Poco probable que haya contaminación en el área

Agregaron que es poco probable que haya contaminación en el área. La cápsula radiactiva plateada, de 6 mm de diámetro y 8 mm de largo contiene Cesio-137 que emite una radiación equivalente a 10 rayos X por hora.

La cápsula radiactiva era parte de un indicador utilizado para medir la densidad del suministro de mineral de hierro de la mina Gudai-Darri de Rio Tinto en la remota región de Kimberley en el estado.

Cuál es el uso de esta cápsula radiactiva

La cápsula, de seis milímetros de diámetro y ocho milímetros de altura, es usada en equipamiento minero y puede generar altas dosis de radiación si es manipulada de manera incorrecta, por lo que las autoridades reclamaron que nadie la tocara y que, a poder ser, se mantuvieran al menos a cinco metros de distancia.

"Es un buen resultado, como dije se encontró sin duda una aguja en un pajar y creo que los australianos occidentales pueden dormir mejor esta noche", declaró a la prensa el ministro de Servicios de Emergencia de Australia Occidental, Stephen Dawson.

