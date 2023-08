VIDEO: Captan impactante momento en que una estrella destroza la atmósfera de un planeta

Científicos lograron captar imágenes del momento en que una estrella masiva devora y deja completamente destruida la atmósfera de un planeta. Durante una órbita observada con el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, parecía que el planeta no estaba perdiendo nada de material, pero un año y medio después mostró signos claros de pérdida atmosférica.

De acuerdo con el informe de la NASA, un planeta joven que giró alrededor de una estrella enana roja experimentó una explosión de energía constante y torrencial, que evaporó su atmósfera de hidrógeno.

Esta extrema variabilidad entre órbitas sorprendió a los astrónomos. “Nunca habíamos visto que un escape atmosférico pasara de ser completamente no detectable a muy detectable en un período tan corto cuando un planeta pasa frente a su estrella”, dijo Keighley Rockcliffe, del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire. “Realmente esperábamos algo muy predecible, repetible. Pero resultó ser extraño. Cuando vi esto por primera vez, pensé: ‘Eso no puede ser correcto’”.

Los astrónomos estaban desconcertados al ver, cuando era detectable, la atmósfera del planeta inflándose frente al planeta, como un faro en un tren rápido. “Esta observación francamente extraña es una especie de caso de prueba de estrés para el modelado y la física sobre la evolución planetaria. Esta observación es genial porque estamos probando esta interacción entre la estrella y el planeta que es realmente la más extrema”.

NASA El Telescopio Espacial Hubble de la NASA, capó imágenes del momento en que una estrella masiva devora y deja completamente destruida la atmósfera de un planeta

Ubicada a 32 años luz de la Tierra, la estrella madre AU Microscopii (AU Mic) alberga uno de los sistemas planetarios más jóvenes jamás observados. La estrella tiene menos de 100 millones de años (una pequeña fracción de la edad de nuestro Sol, que tiene 4600 millones de años).

En tanto, el planeta más interno, AU Mic b, tiene un período orbital de 8,46 días y está a solo seis millones de millas de la estrella (aproximadamente 1/10 de la distancia del planeta Mercurio a nuestro Sol).

El telescopio espacial Hubble es un gran observatorio espacial que ha revolucionado la astronomía. Uno de los grandes observatorios de la NASA, pues ha observado planetas dentro y fuera de nuestro sistema solar y algunas de las estrellas y galaxias más distantes vistas hasta ahora.

Los exoplanetas, que son planetas fuera de nuestro sistema solar, son increíblemente difíciles de obtener imágenes directamente debido a lo lejos que están de la Tierra y su proximidad a estrellas brillantes.