Caravana migrante: Con un muerto y los labios cosidos avanza en Chiapas

La noche ha sido el mejor y único aliado de la caravana migrante que camina por las carreteras de la costa de Chiapas, esta madrugada, pasadas las 3:30 de la madrugada de este miércoles 26 de febrero, retomó su andar el contingente que tiene como objetivo llegar al municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. En el camino han dejado ya a un migrante muerto más y han radicalizando su protesta para ser atendidos: decidieron coser sus labios.

Los organizadores de este viacrucis migrante aseguran que no han tenido respuesta al llamado que hicieron al Instituto Nacional de Migración (INM) por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de tal forma que ahora radicalizarán la protesta hasta que los atiendan.

Un migrante de la caravana murió en el lugar en donde se reunieron ayer; se trata de Melvin Saúl Mendoza de origen hondureño, sufría de convulsiones, deshidratación y fatiga, según reportaron sus compañeros.

En la noche, ha sido la única manera en la que han podido acelerar el paso y cumplir con el tercer objetivo, recorrer 12 kilómetros hasta el municipio de Huixtla de donde salieron esta madrugada para continuar su camino hacia la Basílica de Guadalupe.

Pero si caminar es un problema, conseguir espacio para poder descansar al llegar es otra complicación. María Duran y su familia de origen venezolano apenas logro llegar a Huixtla tras la caminata de 12 kilómetros.

“Prque mande a mi hijo mayor que viniera pa’lante, porque siempre quedamos allá en el sol y él se vino y nos agarró el puestecito aquí... Es porque él venia adelante y tiene quince años, tiene más habilidad que uno, él no se cansa tan fácil como uno, venia sin peso y apartó este espacio, pero ya esto estaba ya todo ocupado prácticamente”, relató la mujer.

Pare ellos, es el tercer intento, en dos ocasiones anteriores los detuvo migración y los deportó hasta Guatemala.

“Estamos esperando respuesta, si no, no sé qué vamos hacer, porque yo no creo que aguantemos hasta el domingo, porque ya mire como uno va y ya es el tercer día, de aquí al domingo es más complicado. Porque nosotros veníamos por nuestra cuenta y dos veces nos devolvió migración hasta Guatemala, entonces es esfuerzo que no valió, entonces ahora estamos en esto pa’ ver, y por eso es que estamos aquí, porque si no ya nos hubiéramos ido”, relata.

Migrantes se cosen los labios

Pero no son los únicos cansados y desesperados, tanto que cinco migrantes decidieron coserse los labios en demanda de ayuda humanitaria y atención de las autoridades migratorias, demandan atención de las autoridades.

Irineo Mujica, director de Pueblos sin Fronteras indicó que “la cuestión de coserse los labios son acciones de protesta por las cárceles, no ha cambiado el hablar con el Instituto Nacional de Migración para tratar de favorecer las necesidades de la comunidad migrante no cambia la situación, tenemos 40 personas muertas, tenemos las ciudades cárceles, tenemos un trabajo que hacer de abogacía”.

Anderson Ordoñez, migrante de Colombia explicó que esta protesta es “la manera pacíficamente de, de pedirle al gobierno que nos escuche y que por favor nos ayuden porque la verdad son millones de personas las que nosotros venimos emigrando”.

Y justo mientras esos migrantes se inmolaban, Melvin Saúl Mendoza de origen hondureño murió en el mismo lugar víctima de convulsiones, deshidratación y cansancio.

Aún así, la caravana migrante continuó el trayecto a Villa Comaltitlán, aunque ahora aseguran que con cada kilómetro que avancen radicalizaran las protestas hasta ser escuchados y atendidos.