Caravana migrante se disuelve en Chiapas, eran más de 2 mil caminantes

Más de dos mil personas serán atendidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas; forman parte de la caravana migrante que salió de Tapachula el 24 de diciembre y que desde el jueves pasado permanecen en Mapastepec.

Primero, los migrantes se entregaron a las autoridades del INM para ser valorados por el DIF Nacional en el municipio de Huixtla, en donde van a iniciar el procesamiento y los trámites migratorios.

Son atendidos niñas y niños no acompañados, núcleos familiares, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, por lo que el resto tendrá que regresar a Tapachula en caso de solicitar algún trámite.

Se disuelve caravana migrante en Chiapas

Durante seis días la caravana migrante estuvo estacionada en Mapastepec, Chiapas. De los 5 mil que llegaron, poco más de 2 mil esperaron en el campamento, hasta la tarde del martes cuando por fin llegaron las autoridades migratorias.

El Instituto Nacional de Migración ofreció únicamente a familias, adultos mayores y grupos vulnerables de la caravana llevarlos en autobuses al centro de atención del DIF Nacional ubicado en el municipio de Huixtla, localizado a poco más de 70 kilómetros atrás.

En ese lugar serán valorados y después se entregarán bajo custodia para iniciar trámites migratorios, la mayoría aceptó y abordo los autobuses, pero no todos aceptaron el ofrecimiento.

“Venimos nosotros tres y cómo nos van a separar, no puedo, a los solteros para afuera, los que no tiene niños tampoco pa’ fuera, nada más familia, yo tengo a mi hija, no voy a dejar a mi hija así, si no son presentados por su mismo papá triste, que sin son hijastros tampoco, no vale nada de eso”, se quejó uno de los migrantes.

Algunos relataron lo que han pasado en su travesía hacia el norte.

“Sufrimos por todo el camino, las llagas de los pues y ahora dice Migración que va a dejar a las personas que no tienen niños chiquitos, que tiene que ser niños chiquitos y mayores de 65 años, más adultos, pero porque, si es una caravana y somos todo mundo, todo mundo nos tenemos que ir, no nos podemos quedar la mitad y la otra llevárselos, porque como vamos hacer nosotros para ir para allá, los que se queden aquí, como vamos a seguir, sin un documento que nos ampare para subir”, se queja uno de los migrantes.

Hasta ahora las autoridades no han informado cuanto tiempo les llevará procesar a todos los que fueron trasladados y qué documento les entregarán.

Mientras tanto los migrantes que no aceptaron aseguran que de alguna manera intentaran continuar el camino al norte.

Viaje de migrates no incluye avión



Aunque subieron a los autobuses del INM, esto no implica que serán trasladados en vuelos de repatriación, ya que abandonaron la caravana con la promesa de una estancia regular en México.

La caravana migrante albergaba menores, mujeres embarazadas, niños, madres y personas vulnerables, por lo que este grupo será prioritario para ser atendidos.