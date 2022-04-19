Condenan a 25 años de cárcel a policía que mató a 2 delincuentes

Un policía de Rosario, Argentina fue condenado a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de matar a una pareja de delincuentes a quemarropa en mayo del 2019.

Dos jueces indicaron que el policía Luciano Nocelli, adscrito al Comando Radioeléctrico, abusó de sus funciones como miembro de la fuerza de seguridad de Argentina, lo que terminó en la muerte de dos personas.

La investigación arrojó que el policía disparó en al menos dos ocasiones contra cada uno de los delincuentes, a pesar de que uno de ellos ya estaba en el suelo y desarmado.

La condena contra el policía argentino generó polémica en redes sociales, pues algunos internautas consideraron que fue excesivo el castigo ya que se trataba de dos delincuentes y el elemento de seguridad solo cumplía con su trabajo, mientras que otros aseguran que el policía se excedió y calificaron su actuar como abuso policíal.

Otro abuso policial que terminó con dos muertes. Fue en Rosario. Dos policías persiguieron a una pareja que supuestamente había cometido un robo. Los acribillaron en plena vía pública. Una de las víctimas tenía 15 disparos. Un policía quedó detenido por homicidio calificado. pic.twitter.com/OdwezITVI2 — Bárbara Garcia Crespo 💚 (@bgcrespo) May 25, 2019

¿Cómo mató un policía a dos delincuentes en Argentina?

De acuerdo con la investigación policial, las dos víctimas intentaron robarle sus pertenencias a una mujer, en calles de Argentina. Cuando el policía se percató de lo sucedido, intervino para evitar el atraco.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos entre el oficial y los delincuentes, hasta llegar a una avenida donde se encontraba una cámara de seguridad que grabó el momento en que el policía mató a los supuestos rateros.

Según las conclusiones de la policía de Argentina, el oficial baleó en dos acusaciones a una mujer de 25 años, quien no contaba con antecedentes penales y era madre de tres hijos, de 3, 6 y 9 años.

En tanto, el hombre, de 35 años de edad, fue baleado por la espalda a un metro de distancia y recibió más de dos disparos. El joven contaba con antecedentes penales por tentativa de robo. Ambos murieron horas más tarde del incidente en un hospital en el Rosario, Argentina.

