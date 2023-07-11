Cárceles de Ecuador albergan más de 31,000 presos, 16% sin sentencia

La población de presos en las cárceles de Ecuador supera los 31,000 personas encarceladas, de las cuales, muchas de ellas aún no han sido sentenciadas por la justicia, mostró el lunes un censo carcelario realizado por el Gobierno el año pasado.

El presidente Guillermo Lasso, quien dejará el cargo este año luego de adelantar las elecciones, dijo que la población actual de las cárceles de Ecuador es de 31,321 personas y que la mayoría de los reclusos fueron detenidos por narcotráfico, robo y homicidio.

Cifras reveladas📊| Se dieron a conocer la cifras que arrojó el #CensoPenitenciario, realizado por @Ecuadorencifras. En la cárceles de Ecuador existen 31 321 #PPL, de los cuales el 94% (29 356) son hombres y el 6% (1 965) son mujeres #LaInformanteTeLoDijo

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Cifras carcelarias de Ecuador

La cifra de presos en Ecuador está por encima de la capacidad de 30,134 personas que la agencia penitenciaria SNAI confirmó que tenía el sistema de 36 prisiones a nivel nacional en diciembre de 2022, cuando concluyó el censo. El hacinamiento era de 12,9% en junio, dijo el SNAI, pero las autoridades no dieron una cifra de hacinamiento el lunes.

"Los resultados muestran, por ejemplo, que en los 36 centros carcelarios hay 31,321 internos; de ellos más de 5,000, es decir el 16,1% no tienen sentencia", dijo Lasso al presentar los resultados. "Cosa que debe de preocuparnos a nosotros y al poder judicial", añadió. "Nuestra política no es tener más presos ni construir más cárceles, nuestra política es dejar en libertad a los que ya se merecen esa libertad porque cumplieron la sentencia", agregó.

Problemas carcelarios en Ecuador

El sistema penitenciario ecuatoriano ha enfrentado problemas estructurales durante décadas, en medio del hacinamiento y las precarias condiciones de vida de los presos, mientras que los disturbios dentro de las cárceles de Ecuador se han vuelto cada vez más comunes y han causado la muerte a más de 400 presos desde finales de 2020.

El gobierno ha atribuido la violencia carcelaria a la lucha interna entre grupos de delincuencia por el control del territorio al interior de las prisiones y las rutas del tráfico de drogas.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la violencia también se debe a elevadas tasas de sobrepoblación, reducción de presupuesto para rehabilitación, entre otros factores.

Los presos se han quejado de la calidad de los servicios básicos y el suministro de alimentos, también mostró el censo penitenciario.