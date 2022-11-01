Fiscalía presenta cargos contra el sospechoso del ataque a Paul Pelosi

Ya hay cargos contra el hombre acusado de atacar al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Según una denuncia penal federal presentada el lunes 31 de octubre, David Wayne DePape amenazó con un martillo a Paul Pelosi después de entrar a la fuerza en la casa. DePape declaró que planeaba retener a Nancy Pelosi como rehén para interrogarla, y que si "mentía" le rompería las rótulas.

Varios cargos estatales se presentaron por separado en el Tribunal Superior de San Francisco, incluido el intento de asesinato, el asalto con un arma mortal, el robo, el abuso de ancianos y la amenaza a un funcionario público, anunció la fiscal de distrito Brooke Jenkins en una conferencia de prensa.

Nancy Pelosi, vocera de 82 años de la Cámara de Representantes y que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión a la presidencia de Estados Unidos, estaba en Washington en el momento del ataque.

Su esposo, Paul Pelosi, de 82 años, ejecutivo de bienes raíces y capital de riesgo, ha sido hospitalizado mientras se recupera de fracturas de cráneo y lesiones en las manos y el brazo derecho. Los médicos esperan una recuperación completa, dijo la oficina del orador.

El partidario de #Trump, teórico de la #conspiración, #antivacunas y #antisemita David DePape atacó al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 🇺🇸 , Nancy #Pelosi. Según la policía, el delincuente que irrumpió en la casa de Pelosi quería 👇 pic.twitter.com/ksPjmS2Rch — Tte.Dan 🪖 (@kozako01) October 29, 2022

Ataque a Paul Pelosi

DePape fue arrestado por agentes de policía enviados a la casa del orador después de que cada cónyuge hiciera una llamada de emergencia al 911 para informar sobre un intruso, según una declaración jurada del FBI presentada como parte de la denuncia penal federal.

El Departamento de Policía de San Francisco recuperó bridas en el dormitorio y en el pasillo cerca de la puerta principal. La policía también encontró un rollo de cinta adhesiva, una cuerda, un martillo, un par de guantes y un diario en la mochila de DePape, según la declaración jurada.

Paul Pelosi, quien inicialmente quedó inconsciente por el ataque, luego le dijo a la policía que estaba dormido cuando un extraño, armado con un martillo, se coló en su habitación y lo despertó, exigiendo hablar con su cónyuge, según la denuncia.

Según el relato de Paul Pelosi en la declaración jurada, le dijo al intruso que su esposa estaría fuera por varios días y el intruso respondió que se quedaría a esperarla. El esposo de Pelosi contó que logró escabullirse al baño para hacer la llamada al 911, dice la declaración jurada.

El sospechoso le dijo a la policía en una entrevista posterior a su arresto que planeaba retener a Nancy Pelosi como rehén para interrogarla, y que si decía la "verdad" la dejaría ir, pero si "mentía" le rompería las rótulas, según el informe. Declaración jurada del FBI.

Le dijo a la policía que no huyó de la casa de Pelosi después de la llamada al 911 de Paul Pelosi porque, según la declaración jurada, "al igual que los padres fundadores estadounidenses con los británicos, estaba luchando contra la tiranía sin la opción de rendirse".

Las autoridades dijeron que los agentes de policía que llegaron a la casa de Pelosi vieron a DePape y Pelosi luchando con un martillo. Mientras los oficiales les gritaban a ambos hombres que soltaran la herramienta, DePape tiró del martillo y golpeó a Pelosi antes de que los oficiales sometieran a DePape y lo detuvieran.

Since the horrific attack on Paul early Friday, we have been deluged with thousands of messages conveying concern, prayers and warm wishes. We are most grateful.



Thanks to the excellent team at @ZSFGCare, Paul is making steady progress on what will be a long recovery process. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 1, 2022

Miedo a agresiones durante las elecciones

El incidente, calificado de "motivado políticamente", ha avivado los temores sobre la violencia extremista partidista antes de las elecciones intermedias del 8 de noviembre, que decidirá el control del Congreso durante dos años.

Como una de las demócratas de más alto rango en Washington y representante desde hace mucho tiempo de una de las ciudades más liberales de Estados Unidos, Nancy Pelosi ha sido un pararrayos frecuente para las expresiones de crítica y desprecio de los conservadores.

Su oficina fue saqueada durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, por una turba de simpatizantes del entonces presidente republicano Donald Trump, algunos de los cuales la buscaron durante el tumulto.

