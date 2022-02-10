Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, da positivo a Covid-19

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, dio positivo a Covid-19 tras realizarse una prueba este jueves, informó el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde aseguró tener síntomas leves, por lo que se mantendrá aislado.

La presidencia de Costa Rica también anunció que Carlos Alvarado, de 42 años de edad, se contagió de Covid-19 y permanecerá en aislamiento en su hogar.

El presidente de Costa Rica anunció que cuenta con las dos dosis de la vacuna contra Covid-19, y por ahora se siente bien, con síntomas leves, sin embargo seguirá las medidas establecidas por el Ministerio de Salud de su país.

"He recibido un resultado positivo de Covid-19. Cuento con las dos dosis de la vacuna, me siento bien y tengo síntomas leves únicamente. Estaré siguiendo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud. Cuidémonos y vacunémonos”, escribió el presidente de Costa Rica en su cuenta de Twitter.

He recibido un resultado positivo de COVID-19. Cuento con las dos dosis de la vacuna, me siento bien y tengo síntomas leves únicamente. Estaré siguiendo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud

¡Cuidémonos y vacunémonos! 🇨🇷 — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 10, 2022

El mandatario, quien dejará el cargo el 8 de mayo, contrajo el Covid-19 una semana después que su esposa, Claudia Dobles, durante la ola de nuevos casos, incluso ella no pudo votar en las recientes elecciones.

Carlos Alvarado será sustituido por alguno de los dos candidatos opositores que el domingo lograron acceder a la segunda vuelta electoral, programada para el 3 de abril: el expresidente José María Figueres y el economista Rodrigo Chaves.

Xiomara Castro también dio positivo a Covid-19

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, fue otra mandataria latina que dio positivo a Covid-19 recientemente, pues apenas la semana pasada anunció que estaba contagiada de coronavirus.

A través de sus redes sociales, la presidenta de Honduras detalló que el 5 de febrero se realizó una prueba de PCR, la cual dio negativo a Covid-19, pero al realizarla de nuevo este 6 de febrero, ésta dio positivo.

Xiomara Castro, también comentó que se realizó unos exámenes, los cuales indicaron que la afectación es “leve”.

